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Следствие

21 августа 2014, 13:37

До 7 лет тюрьмы грозит хулиганам, перекрасившим звезду на высотке

полиция высотки следствие уголовные дела задержания вандализм альпинисты

Жилой дом (высотка) на Котельнической набережной. Фото: M24.ru

Уголовное дело о вандализме в отношении тех, кто перекрасил звезду на шпиле высотки на Котельнической набережной и повесил там флаг Украины, переквалифицировано на статью "Хулиганство", сообщили M24.ru в столичном главке МВД России.

"21 августа дело переквалифицировано на статью "Хулиганство". В рамках расследования дела провели ряд обысков. По изъятым вещественным доказательствам назначены 11 различных экспертиз, в том числе судебно-химическая, судебно-биологическая, судебно-дактилоскопическая и судебно-криминалистическая", - пояснили в ведомстве.

Ранее M24.ru сообщало, что дело было возбуждено по статье "Вандализм", задержанным грозило до 3 лет лишения свободы. После переквалификации дела под статью "Хулиганство" подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Добавим, что структуры, ответственные за безопасность высотки на Котельнической набережной, проведут свое расследование инцидента. Об этом в минувшую среду сообщало Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова.

Он отметил, что "у каждого здания нельзя поставить охрану". "Снять замок с двери для людей, решившихся на хулиганские действия, проблемы не составляет", - подчеркнул Майоров.

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По его мнению, раздувать скандал с "национальным оттенком" из случившегося на Котельнической набережной не стоит.

В свою очередь жильцы дома на Котельнической набережной уверяют, что управляющая компания, ответственная за безопасность высотки, не справляется со своими обязанностями.

По их словам, большинство камер видеонаблюдения в доме либо отключены, либо неисправны. "Благодаря этому злоумышленникам удалось пробраться к шпилю здания. Мы неоднократно жаловались на действия руферов (молодые люди, которые любят делать фотографии городов с высоты и выкладывать их в интернет), но полиция на эти жалобы никак не реагирует", - заявил один из жильцов высотки.

Жильцы отметили, что в ночь на 20 августа хулиганы поднялись по пожарным лестницам на шпиль, вывесили флаг и раскрасили звезду. "После этого один из руферов покинул шпиль на парашюте, приземлившись во дворе дома на игровую площадку", - рассказали жители.

Напомним, 20 августа неизвестные вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, вандалы покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

Как ранее отметил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров, из-за этого инцидента власти Москвы не будут проводить дополнительных проверок безопасности.

Со шпиля дома на Котельнической набережной смыли голубую краску

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