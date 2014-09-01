Мужчину задержали за вымогательство 670 тысяч рублей у экс-партнера

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На юго-западе Москвы задержали мужчину, который вымогал крупную сумму денег у бывшего напарника по бизнесу, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка МВД.

В начале августа в полицию обратился 54-летний мужчина и рассказал, что его бывший партнер по бизнесу под угрозой расправы требует отдать ему 670 тысяч рублей.

Ранее партнеры организовали бизнес по установке и ремонту противопожарного оборудования, однако через некоторое время один из них решил отойти от ведения дела и затребовал свой процент. Заявитель расплатился с компаньоном, после чего продолжил раскручивать компанию и в скором времени добился успеха.

Узнав об этом, бывший партнер снова пришел к потерпевшему и, угрожая, потребовал крупную сумму денег в качестве компенсации.

28 августа вымогателя задержали при получении денег. Им оказался 55-летний житель Московской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.