Подпольный игровой клуб закрыли на Ленинградском шоссе

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В одном из домов на Ленинградском шоссе полицейские закрыли подпольный игровой клуб, сообщает в пятницу, 1 августа, пресс-служба столичного главка МВД России.

Во время проверки помещения было изъято 33 игровых автомата, а на сотрудников нелегального игорного заведения составлен протокол об административном правонарушении по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр", уточняют в ведомстве.

В настоящее время ведется поиск организаторов подпольного бизнеса.

Ранее M24.ru сообщало, что подпольный игровой клуб закрыли на Тверской улице. Тогда оперативники задержали троих подозреваемых в организации подпольного клуба.

Ими оказались 23-летний уроженец Тюменской области, а также 26-ти и 36-летние приезжие из Ярославской области. Кроме того, стражи порядка изъяли более 40 игровых автоматов.

Следствием было установлено, что игровой клуб начал работу в июне этого года. По предварительным данным, доход игорного заведения за месяц превысил 6 миллионов рублей.