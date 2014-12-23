Концентрация сероводорода в московском воздухе остается в норме

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Концентрация сероводорода и других опасных для здоровья веществ в столичном воздухе остается в норме. Об этом свидетельствуют данные Мосэкомониторинга.

Ночью было зафиксировано некоторое превышение предельно допустимой нормы концентрации сероводорода в Люблине, Выхине, Вешняках и районе Косино-Ухтомский.

По состоянию на 9 утра концентрация сероводорода находится в норме. Этому поспособствовал снегопад.

В ближайшие сутки столица и область будут находиться под влиянием циклона. Снег и порывистый ветер поспособствуют очищению воздуха в городе.

Напомним, утром 21 декабря читатели сообщали M24.ru о запахе сероводорода в районе Жулебино. Высокая концентрация сероводорода была зафиксирована у станций метро "Выхино" и "Жулебино" в 10.00, однако за два часа содержание газа в воздухе резко упало.

Крупный выброс сероводорода произошел 10 ноября. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже глава Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что МНПЗ не был источником выброса сероводорода в Москве. По его словам, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.