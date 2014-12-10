В среду в столице ожидается снегопад, возможен ледяной дождь

В среду в столице выпадет до 6 сантиметров снега

В среду в Москве будет облачно, ожидается снегопад и даже ледяной дождь. Столбики термометров опустятся до -3 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".

Сегодня столица окажется в теплом секторе циклона. "Утром снег будет небольшим, в течение дня он будет становиться более интенсивным, а к вечеру в отдельных районах города и области он будет умеренным. Если говорить о количественном составе осадков, то мы ожидаем, что в течение предстоящих суток в столице выпадет 5-7 миллиметров осадков, что даст снежный покров толщиной от 4 до 6 сантиметров", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1-3 м/с, на дорогах местами гололедица.

Предстоящей ночью ожидается снег, температура воздуха составит 1-3 градуса ниже нуля.

По словам метеорологов, в столичном регионе установилась погода со среднесуточной температурой воздуха на три градуса выше климатической нормы.