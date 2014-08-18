Магазины "Ашан" и Metro откроют в подземных переходах в октябре

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Первые магазины сетей "Ашан" и Metro начнут открываться в переходах столичной подземки в октябре 2014 года, сообщил на пресс-конференции глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В переходах активно идет ремонт, первый магазин Metro появится у метро "Таганская", - цитирует Немерюка Агентство "Москва".

Напомним, о магазинах в подземных вестибюлях стало известно в июле 2014 года, тогда об этом сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Во всех переходах, которые сейчас ремонтируются, предусмотрена возможность торговли предметами первой необходимости", - сказала она.

Добавим, что капитальный ремонт пешеходных переходов начался в Москве в прошлом году. В результате в 2013 году было отремонтировано 13 объектов, среди которых переходы "Прага", "Океан" и "Дом книги". В планах на 2014-2016 - капремонт еще 252 переходов.