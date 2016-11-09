"Мосробот" начал напоминать автомобилистам о получении разрешений на парковку

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сервис персональных оповещений "Мосробот" начал предупреждать автовладельцев, пользующихся резидентными разрешениями на парковку, об истечении срока их действия, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий. Предупреждение приходит за два месяца до истечения срока действия льготы.

Сообщения для водителей содержат также информацию о документах, которые понадобятся для оформления нового разрешения, инструкцию по получению услуги в электронном виде и адрес ближайшего центра "Мои документы", если пользователь захочет подать заявление очно. "Мосробот" также рассказывает о способах оплаты разрешения.

Сервис также напоминает о том, что льгота недоступна для автомобилистов, неоплачивающих дорожные штрафы. Проверить наличие постановлений можно на портале "Автокод".

Новую функцию добавили, чтобы жители зоны платной парковки могли заранее оформлять парковочные льготы. Таким образом спрос на услугу станет более равномерным.

Рассылка запущена по инициативе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Письма получат не только те, кто оформлял разрешение онлайн, но и водители, обращавшиеся в центры "Мои документы".

С 1 ноября резидентные парковочные соглашения в Москве можно оформить на три года. Таким образом, гражданам, проживающим в зоне платных парковок, не понадобится тратить время на ежегодное переоформление. Как получить место на парковке, сколько стоит услуга и кто имеет на нее право – читайте в материале m24.ru.