Платить – не платить: кто может не вносить взнос на капремонт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Москвичи начали оплачивать капитальный ремонт с 1 июля прошлого года. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за один квадратный метр. Давно известно, что для ряда категорий граждан предусмотрены льготы по уплате взноса. А как оплачивают капремонт собственники магазинов, аптек и других нежилых помещений – читайте в материале сетевого издания m24.ru.

О программе

Капитальный ремонт жилых домов в столице начался в прошлом году. Программа рассчитана до 2044 года. Первыми в очереди на ремонт стали пятиэтажки несносимых серий, дома довоенной постройки и 1957-1968 годов.

Согласно краткосрочному плану на 2015–2016 годы, капитальный ремонт проведут более чем в двух тысячах домов, отремонтируют и заменят свыше 23 тысяч инженерных систем.

В этом году ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения проведут в 1810 многоквартирных домах. Старые чугунные батареи поменяют на современные биметаллические радиаторы, срок службы которых не менее 25 лет.

Кроме того, в общей сложности до конца 2016 года заменят шесть тысяч лифтов. А всего в течение первых трех лет программы капремонта планируется поменять восемь тысяч лифтов в 1569 домах.

Кто платит

Финансовая составляющая – важное условие выполнения программы капремонта. А Москва в этом вопросе имеет один из лучших показателей в стране. По данным на апрель 2016 года, собираемость взносов превышает 92 процента. Только в первом квартале текущего года москвичи внесли 8,2 миллиарда рублей.

Платить за капремонт должны только собственники квартир, включенных в региональную программу, причем даже если квартира сдается. При этом собственник имеет право повысить ежемесячную плату за аренду квартиры.

Многие задаются вопросом: оплачивают ли капремонт собственники магазинов, парикмахерских, стоматологий и других нежилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

Ответ нам дали в Фонде капитального ремонта Москвы. Как рассказали m24.ru в пресс-службе ведомства, обязанность вносить взносы на капитальный ремонт распространяется на всех владельцев помещений в многоквартирном доме – как на собственников квартир, так и собственников нежилых помещений: граждан, юридических лиц, собственников муниципальных и государственных помещений.

Тарифы для собственников жилых домов действуют такие же, как и для всех остальных – минимальный взнос составляет 15 рублей за один квадратный метр. А вот льготы предоставляются только на жилые помещения. На нежилые помещения ни льгот, ни субсидий нет.

Интересно, что если помещение продали и оно перешло к новому собственнику, а у прежнего остались долги по уплате взноса на капремонт, новый хозяин должен погасить все долги и вносить плату и за последующие месяцы.

Кто не платит

Не платить за капитальный ремонт можно в нескольких случаях. Во-первых, для ряда категорий граждан предусмотрены льготы по уплате, в том числе до 100 процентов взноса.

От платежей за квартиры площадью от 33 квадратных метров освобождены пожилые люди старше 80 лет. Эта мера социальной поддержки распространяется на 120 тысяч пожилых москвичей, среди которых инвалиды, труженики тыла, участники обороны Москвы и ветераны труда. Для этого из городского бюджета ежегодно выделяют 383 миллиона рублей.

А вот одинокие неработающие пенсионеры старше 70 лет получили 50-процентную скидку за помещения площадью от 33 квадратных метров. Субсидии на оплату взносов за капремонт также могут получить малообеспеченные москвичи, Герои СССР, РФ, Социалистического Труда, ветераны боевых действий и другие категории граждан.

Несмотря на то, что решение о введении льгот было принято в апреле, поправка действует с 1 января 2016 года. Таким образом, пенсионерам вернут деньги за капремонт, заплаченные в этом году.

Во-вторых, плата не взимается с собственников домов, признанных аварийными или подлежащих реконструкции или сносу.