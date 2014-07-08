Пенсионные накопления россиян могут заморозить еще на год

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Пенсионные накопления россиян могут быть заморожены еще на один год. Такая возможность рассматривается в настоящее время правительством России, заявил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

Это позволило бы высвободить в бюджете 2015 года 280 миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс".

"Это все сейчас обсуждается, разные варианты предлагаются. Мы должны обеспечить рост пенсий таким образом, чтобы достичь двух прожиточных минимумов к 2018 году", - сказал министр, не уточнив, какой именно позиции придерживается по вопросу о продлении заморозки его министерство.

В настоящее время в России действует мораторий на передачу накопительной части пенсий в НПФ. Все НПФ России, занимающиеся пенсионным страхованием, до 1 января 2016 года обязаны пройти процедуру акционирования, проверку в Центробанке и войти в систему гарантирования пенсионных накоплений.

Ранее глава Минфина заявлял, что российское правительство не меняло свои планы по пенсионным накоплениям граждан за 2015 год. Они не будут заморожены, как в 2014 году, а поступят в управление негосударственным пенсионным фондам (НПФ).

"У нас со следующего года заработают негосударственные пенсионные фонды, и все те накопления, которые наши граждане будут отчислять в накопительную часть своей пенсии, будут поступать уже в НПФ", - ранее обещал Силуанов. Он добавлял, что пенсионные накопления будут проиндексированы согласно уровню инфляции.