В офисах МАДИ запустят электронную очередь для владельцев эвакуированных машин

Для владельцев эвакуированных машин создадут электронную очередь

В пунктах выдачи разрешений о возврате авто, эвакуированных за нарушения парковки, в 2015 году запустят систему электронной очереди. Об этом M24.ru сообщили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

По словам собеседника M24.ru, первые два терминала электронной очереди к апрелю 2015 года установят в самых загруженных пунктах. Скорее всего, систему опробуют на главном офисе МАДИ в Большом Палашевском переулке, где автовладельцы могут получить документы на возврат машины круглосуточно, вне зависимости от того, на какую штрафстоянку ее увезли.

Электронная очередь должна сократить время ожидания автомобилистов в пунктах МАДИ по выдаче разрешений, а также улучшить качество обслуживания.

В пресс-службе МАДИ M24.ru сообщили , что в 2015 году ведомство планирует также увеличить количество сотрудников в таких пунктах. В МАДИ добавили, что сейчас в среднем время выдачи составляет от 30 минут до 1 часа. Однако штатное расписание на следующий год пока не составлено. Ранее заместитель руководителя МАДИ Андрей Сидоров сообщал M24.ru, что инспекция также хочет увеличить штат инспекторов до 400 человек в 2015 году. Речь идет о сотрудниках, патрулирующих улицы и выявляющих машины, припаркованные под запрещающими знаками.

Памятка По информации с Спецстоянка на ул.2-я Мытищинская, вл. 2А:

Спецстоянка на пр.Энтузиастов, вл. 3.

Ул. Миклухо-Маклая, д.38, стр.1 со спецстоянок по адресам:

пр.Одоевского, вл.3;

ул.Подольских Курсантов, вл.7А;

ул. Грайвороновская, вл.40 А.

пр.Одоевского, вл.3; ул.Подольских Курсантов, вл.7А; ул. Грайвороновская, вл.40 А. Ул.Туристская, д.21 со спецстоянки по адресу ул. Шеногина, вл. 3

Ул.Большой Палашевский пер., д.15 (основное здание МАДИ)

Узнать о местонахождении задержанного автомобиля можно по телефону: +7 (495) 539-22-99. Сотрудники МАДИ выдают разрешения в круглосуточном режиме. По информации с сайта МАДИ, получить разрешение на возврат авто можно по следующим адресам:Узнать о местонахождении задержанного автомобиля можно по телефону: +7 (495) 539-22-99. Сотрудники МАДИ выдают разрешения в круглосуточном режиме. Чтобы забрать эвакуированный автомобиль со штрафстоянки, автовладельцу необходимо предъявить следующие документы: разрешение на возврат транспортного средства в виде отметки в копии протокола;

документы, подтверждающие право собственности на задержанный автомобиль, или документы, необходимые для управления машиной;

документы об оплате расходов перемещения машины на штрафстоянку;

документы об оплате расходов на хранение автомобиля на стоянке, если машина находилась там не меньше суток.

Если все документы в порядке, штрафы оплачены, то машину вернут по требованию владельца или его представителя в любое время суток.

Если все документы в порядке, штрафы оплачены, то машину вернут по требованию владельца или его представителя в любое время суток.



Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Филин рассказал M24.ru, что было бы удобно также ввести запись на получение документов в МАДИ по телефону или через интернет. "Практически в любом госучреждении, где существует электронная очередь, однозначно удобнее и комфортнее, чем там, где ее нет. Потому что иначе посетители начинают составлять свои бумажные списки", - добавил Филин.

madi.mos.ru

Он отметил, что желательно было бы все офисы выдачи разрешительных документов разместить сразу на штрафстоянках, чтобы автомобилистам не приходилось ездить с места на место.

Председатель московского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров рассказал M24.ru, что установка терминалов электронной очереди поможет упорядочить выдачу разрешений. "Время ожидания автовладельцев зависит от скорости действий работников в пунктах выдачи, но электронная очередь поможет фиксировать загруженность пункта выдачи, точно рассчитать время ожидания и понять, сколько дополнительных сотрудников нужно нанять для работы с автомобилистами", - отметил Дозоров.

Анатолий Федотов