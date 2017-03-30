Оборудование плоскостных парковок у ВДНХ может отключаться из-за работ в парке

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Парковочное оборудование на плоскостных парковках вблизи ВДНХ может иногда отключаться в связи с проведением работ по замене кабельных сетей, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Проблемы могут возникнуть из-за периодического отключения электроэнергии на стоянках.

Если у автомобилистов возникнут затруднения с пользованием стоянкой в это время, им окажут помощь контролеры. Кроме того, водители могут обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.