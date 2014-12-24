Платные плоскостные парковки в спальных районах откроются к весне 2015 года

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Городские плоскостные парковки откроют в первом квартале 2015 года, рассказал M24.ru заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Часть этих стоянок будет организована на месте парковок гаражных кооперативов. По словам Ликсутова, их стоимость для автомобилистов не изменится.

"Когда парковки будут готовы, я установлю тариф своим приказом, - пояснил Ликсутов. - Мэр поставил перед нами задачу - не повышать цену ни на копейку, если и раньше в этом месте была парковка. Был тариф 800 рублей - значит, и мы такой оставим после того, как благоустроим парковку: огородим, заасфальтируем и установим шлагбаум".

По его словам, все госконтракты с подрядчиками заключены, ведутся работы по обустройству стоянок. "Вводить парковки будем постепенно - если некачественно сделают, будут переделывать", - пояснил Ликсутов.

В сентябре департамент по конкурентной политике В сентябре департамент по конкурентной политике объявил конкурс на оборудование 57 плоскостных стоянок. Парковки появятся в 11 округах:10 в СВАО, семь – в ЗАО, пять – в ЮВАО, девять – в ВАО, 12 – в ЦАО, четыре – в ЮЗАО, две в САО, по две в СЗАО и ЮАО, по одной – в ЗелАО и ЮВАО. Из общего числа 28 парковок будут с почасовой оплатой и 29 – абонементными. Напомним, новый тип закрытых плоскостных парковок был утвержден в сентябре 2014 года. Новые стоянки будут работать круглосуточно, их оснастят шлагбаумами, паркоматами и системами видеонаблюдения. На парковках планируют ввести систему распознавания номеров и наладить работу конфликт-менеджеров, которые будут рассказывать водителям о тарифах и отвечать на их вопросы. К слову, должников по штрафам ГИБДД и МАДИ пускать на такие парковки не будут. В конце ноября представитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Алексей Гусев пояснял, что стоимость месячных абонементов на плоскостные парковки, которые планируется открыть до конца года, составит от 3,5 до 8 тысяч рублей. Он также добавил, что кроме 57 парковок, на которые уже объявлен конкурс, в следующем году хотят добавить еще 50 - если найдут подходящие участки. В рамках пилота АМПП уже установило десять плоскостных парковок в городе, стоимость часа там оставляет 100 рублей. Стоянки находятся на ВДНХ, Театральной площади, на Охотном Ряду, а также на Новом Арбате.





Отметим, что многие новые плоскостные парковки будут организованы на месте стоянок гаражных кооперативов. В частности, согласно данным с сайта Московского городского союза автомобилистов (МГСА), в распоряжении союза имеется 1518 парковок на 174309 машино-мест. Земельные участки под них выделяли еще в советские годы районные исполкомы, только часть из них префектуры потом подтвердили договорами аренды. Сейчас договоры аренды с несколькими стоянками были расторгнуты, а участки переданы ГКУ "АМПП", пояснил M24.ru председатель МГСА Михаил Рубинштейн. "На них сделали разметку и ограду, - пояснил он. - У нас была оплата за фиксированное машино-место. АМПП предложит абонемент, но гарантирует не машино-место, а только заезд на парковку".

При этом по данным Рубинштейна, на части парковок цена месячного абонемента составит 4 тысячи рублей.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Екатерина Решетова поддержала передачу парковок городу. "По сути сейчас стоянками в спальных районах никто не занимается, их учет никто не ведет. Однако ситуация в спальных районах патовая - из-за укрупненной застройки парковаться негде. Если город начнет благоустраивать стоянки и будет делать их все больше, ситуация только улучшится", - отметила она. По мнению Решетовой, 3-4 тысячи рублей в месяц - нормальная цена для районов, где проблемы с парковкой во дворах. Если же их нет, то оптимально оставить стоимость на прежнем уровне - 800 рублей в месяц.

Напомним, что московские власти также планируют легализовать незаконные частные парковки. Участки, где они будут располагаться, официально сдадут парковщикам в аренду. Город при этом будет следить за качеством сервиса на них.

Марина Курганская