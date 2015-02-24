В столице начали тестировать распознающие ДТП камеры

В Москве начали тестировать распознающие аварии камеры

Центр организации дорожного движения начал тестирование 50 "умных" камер, распознающих ДТП и нестандартную остановку автомобилей, сообщили M24.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Для распознавания используются камеры телеобзора, установленные в районе Садового кольца. Эти устройства также измеряют общую скорость потока автомобилей.

По словам собеседника M24.ru, тестовые камеры снабдили программным обеспечением (ПО) для анализа различных событий. Устройства обращают внимание операторов на чрезвычайные ситуации, а сотрудники ситуационного центра ЦОДД при необходимости вызывают на место происшествия различные службы – ГИБДД, "скорую помощь", пожарных, а также переключают фазы светофоров, чтобы регулировать движение в зоне влияния аварии. Когда оборудование будет отлажено, ЦОДД объявит конкурс на оснащение аналитическим программным обеспечением всех камер телеобзора в столице.

"Во время тестирования системы самое важное для нас - настроить правильный график оповещений операторов. Например, иногда в камеру попадают автобусные остановки – тогда оператору каждую минуту приходит оповещение о том, что у обочины остановился транспорт, - рассказал собеседник M24.ru .- При этом ситуация на дороге штатная – подъехал автобус или троллейбус".

Пока в тестировании участвуют 50 камер телеобзора, установленные на перекрестках в районе Садового кольца. "Они измеряют скорость потока, распознают остановку транспортных средств и ДТП. В данный момент это все, что нас интересует", - рассказали в ЦОДД.

Ранее рассматривалась также идея обучить камеры "замечать" задымления, однако в существующих погодных условиях технология работает некорректно. "У камеры может испачкаться объектив, а она принимает это за дым", - пояснил собеседник M24.ru.

Как ранее заявлял M24.ru руководитель ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин, всего в городе 2,5 тысячи камер телеобзора. Предполагается, что работать с ними будут около 30 операторов.

Камеры телеобзора сейчас преимущественно устанавливают на перекрестках и развязках. В ноябре 2014 года ЦОДД на основании собственного анализа выделил 11 самых опасных перекрестков. Специалисты проанализировали количество ДТП на развязках за неделю. Наибольшее количество аварий произошло на площади Савеловского вокзала - 21 инцидент. 19 столкновений было на пересечении МКАД и Каширского шоссе, а на участке МКАД между Рублевским и Можайским шоссе случилось 17 ДТП за пять дней. Также в список попали часть Ярославского шоссе в пределах МКАД, пересечение МКАД и Варшавки, пересечение проспекта Мира с ТТК. Попала туда и часть. Садового кольца где сейчас тестируются "умные" камеры. 11 ДТП случилось на участке от Нового Арбата до Остоженки.





Завкафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов полагает, что ставить "умные" камеры телеобзора нужно на самых аварийных участках московских дорог. "У Госавтоинспекции есть такая статистика", - отметил он. По словам эксперта, появление распознающих ДТП камер в городе позволит сократить сроки прибытия ГИБДД на места аварии.

Что касается задымлений, то логичнее установить на дорогах датчики дыма, чтобы они посылали сигналы операторам в случае пожара.

Аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский, в свою очередь, полагает, что самое важное назначение "умных" камер телеобзора – это возможность изменить систему работы светофоров в городе в зависимости от наличия аварий. "Операторы должны менять фазы светофоров в радиусе нескольких километров от аварии таким образом, чтобы не приводить на проблемный участок большое количество транспорта", - пояснил эксперт. В частности, можно включать долгие красные фазы на всех улицах, ведущих в зону аварии, заставляя автомобилистов ее объезжать.

Дарья Миронова