Общественная палата предлагает оставить в Москве только 4 штрафстоянки

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В Москве могут сократить число штрафстоянок для эвакуированных автомобилей до четырех, сообщил журналистам председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты России Антон Цветков. Вместе с тем, оставшиеся штрафстоянки хотят сделать удобнее для автомобилистов.

По словам Цветкова, уже в этом году ситуация, когда люди "вынуждены стоять в очередях, в одном месте получать одну справку, в другом месте - другую, потом ехать забирать свой автомобиль, будет ликвидирована", – передает слова Цветкова корреспондент M24.ru.

"Все штрафстоянки будут иметь должную инфраструктуру. Все службы, по возможности, будут в одном месте. Там будут теплые места, где люди смогут подождать, питание для водителей при необходимости", – отметил он.

Правила эвакуации автомобиля

Сейчас в Москве работают 9 спецстоянок. Службы эвакуации авто (в Москве этим занимается ГКУ "Администрация московского парковочного пространства") имеют право забрать автомобиль на штрафстоянку в случае, если он припаркован не по правилам.

Однако изъять авто можно и в других случаях:

– если у машины есть неисправности, представляющие опасность для участников движения;

– в случае отказа водителя от медосвидетельствования;

– если водитель нетрезв;

– если у автовладельца нет водительского удостоверения;

– если за рулем находится лицо, не имеющее права управлять авто;

– если на машине нет номеров или они поддельные.

С 15 сентября 2013 года в Москве действует платная эвакуация. За перемещение легкового автомобиля на спецстоянку водитель должен заплатить от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от массы машины. В то же время, штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи рублей, а если авто простояло на стоянке более суток, то за каждый следующий день придется платить 1 тысячу рублей.

Как сообщалось ранее, в столице в тестовом режиме заработал сервис Parkmen, который поможет автомобилистам избежать эвакуации машины и рассказать о нарушениях правил парковки

Любой участник дорожного движения с помощью сервиса может сообщить о работе эвакуатора или обратиться с просьбой убрать автомобиль без открытия своих персональных данных.