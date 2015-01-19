Парковка на улице Малые Каменщики может стать платной

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Жители улицы Малые Каменщики попросили власти о введении платной парковки, сообщили M24.ru в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Жители попросили нас ввести платную парковку на улице Малые Каменщики. Этот вопрос сейчас рассматривается", - добавили в пресс-службе.

Улица Малые Каменщики располагается в центре города, в Таганском районе между Народной улицей и Новоспасским переулком.

По словам собеседника M24.ru, просьба жителей о платной парковке - это только первый шаг. "Решение о введении точечной платной парковки принимается совместно. В принятии решения участвуют муниципальные депутаты, жители и специалисты департамента транспорта, - пояснили в АМПП. - Мы рассматриваем обращения граждан, они у нас на особом контроле".

Ранее глава АМПП Александр Гривняк заявлял, что дальнейшее расширение платной парковки в мегаполисе будет происходить "точечно", чаще всего на тех улицах, которые жители сами просят включить в платную зону.

Напомним, что 19 января платной стала парковка в Новоспасском переулке также по просьбе самих жителей. Новоспасский переулок расположен в Таганском районе между Садовым кольцом и ТТК. После включения переулка в зону платной парковки его жителям будут доступны все льготы по оплате. Резиденты имеют право оставлять свой автомобиль бесплатно с 20.00 до 08.00. В Новоспасском переулке уже установлены знаки, информирующие водителей о платной парковке. Паркоматов пока нет, поэтому платить можно с помощью SMS или мобильного приложения "Парковки Москвы", которое нужно установить на смартфон.

Напомним, что 25 декабря 2014 года парковка стала платной почти на 500 улицах за Садовым кольцом. В пресс-службе АМПП напомнили, что, по данным на первую рабочую неделю 2015 года, в новой зоне платных стоянок скорость движения увеличилась на 9%, по сравнению с 2014 годом.

Анатолий Федотов