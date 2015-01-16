Скорость машин в новой зоне платной парковки увеличилась на 9%

Скорость автопотока в новой зоне платных парковок увеличилась на 9%

Скорость потока машин в новой зоне платной парковки между Садовым кольцом и ТТК увеличилась на 9%, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным Центра организации дорожного движения, водители прекратили парковаться в несколько рядов, из-за чего увеличилась пропускная способность улиц и снизилась транспортная нагрузка.

Ранее M24.ru сообщало, что благодаря введению платных парковок загруженность улично-дорожной сети внутри Садового кольца снизилась на 9%,а внутри Бульварного кольца нововведение увеличило скорость движения на 25%.

Кроме того, на 37% снизилось число задержек наземного транспорта из-за неправильной парковки. Как отметили в Мосгортрансе, после того как была размечена зона платной парковки, автомобилисты перестали оставлять машины на трамвайных путях.

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Парковка на улицах в центре столицы стала платной с 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

Стоимость парковки зависит от зоны: оставить машину на час в пределах Бульварного кольца можно за 80 рублей, а между Бульварным и Садовым кольцом - за 60 рублей. Тариф в новой платной зоне за Садовым кольцом составляет 40 рублей в час или 8 тысяч рублей за месячный абонемент.