Парковки внутри Бульварного кольца станут платными с 1 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Распространить внедрение платных парковок на всю территорию Бульварного кольца столичные власти планируют к 1 мая 2013 года. По словам заммэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, для этого уже проведена работа по разметке свыше 3 тысяч парковочных мест.

При этом парковочное пространство в пределах Садового кольца станет платным в течение 2013 года, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, на заседании городского правительства решено сделать пилотный проект по организации платных парковок в ЦАО бессрочным. Согласно принятому постановлению, исключен прежний срок проекта (28 февраля 2013 года).

Власти Москвы также ввели льготный абонемент на платную парковку для жителей Центрального округа Москвы. Он будет стоить 3 тысячи рублей в год.