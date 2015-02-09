В проектах развития транспортной системы столицы учтут мнение москвичей

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Институт Генплана Москвы начал социологическое исследование, которое поможет определить предпочтения москвичей и жителей Подмосковья при выборе транспорта для передвижений по городу, сообщает пресс-служба института.

Анкету могут заполнить все желающие.

В опросе учитываются такие критерии, как время в пути, количество пересадок, комфортность использования того или иного вида транспорта.

Также изучаются факторы, которые влияют на выбор транспорта горожанами: сезонность, наличие платных парковок, время в пути и цели поездки.

Опрос разделен на несколько самодостаточных частей:



сведения о суточной миграции по будням: поездки из дома на работу или учебу;

данные о культурно-бытовых поездках: на дачу, в торговый или развлекательный центр, музей;

блок о паркировании с оценочными вопросами и возможностью дать собственный комментарий.

Результаты опроса будут проанализированы и представлены в виде публичного отчета.

Проектировщики учтут собранные сведения при выработке предложений по развитию дорожно-транспортной, велосипедной и пешеходной инфраструктуры, упорядочению парковки и системы велопроката.