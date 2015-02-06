Глава Люберецкого района предложил запретить стоянку грузовиков в поселениях

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Руководитель администрации Люберецкого района Подмосковья Владимир Ружицкий предложил запретить стоянку фур в пределах поселений региона, передает Агентство "Москва" с заседания Высшего совета области при губернаторе.

Ружицкий считает, что нужно принять законодательный запрет на стоянку грузовых машин.

Также он отметил, что организацию маршрутов общественного транспорта в регионе необходимо согласовывать с Общественными палатами муниципальных образований.

Отметим, что с 1 марта 2013 года грузовикам массой от 12 тонн запрещен въезд на МКАД с 6.00 до 20.00. С мая по октябрь ограничение действует с 6.00 до 24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни.

В связи с этим в Московской области стали строить парковки для грузовиков, ожидающих разрешения въехать на МКАД. Узнать о свободных местах на стоянках можно в интернете.

Кроме того, правительство Московской области собиралось запретить въезд грузовикам массой более 12 тонн на региональные и межмуниципальные дороги в дневное время - с 6.00 до 22.00.

Нововведение должно было вступить в силу 1 марта 2014 года, но дату перенесли на неопределенный срок.