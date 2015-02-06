Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

06 февраля 2015, 15:44

Глава Люберецкого района предложил запретить стоянку грузовиков в поселениях

парковки дороги грузовики запреты Люберецкий район мо

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Руководитель администрации Люберецкого района Подмосковья Владимир Ружицкий предложил запретить стоянку фур в пределах поселений региона, передает Агентство "Москва" с заседания Высшего совета области при губернаторе.

Ружицкий считает, что нужно принять законодательный запрет на стоянку грузовых машин.

Также он отметил, что организацию маршрутов общественного транспорта в регионе необходимо согласовывать с Общественными палатами муниципальных образований.

Ссылки по теме

Отметим, что с 1 марта 2013 года грузовикам массой от 12 тонн запрещен въезд на МКАД с 6.00 до 20.00. С мая по октябрь ограничение действует с 6.00 до 24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни.

В связи с этим в Московской области стали строить парковки для грузовиков, ожидающих разрешения въехать на МКАД. Узнать о свободных местах на стоянках можно в интернете.

Кроме того, правительство Московской области собиралось запретить въезд грузовикам массой более 12 тонн на региональные и межмуниципальные дороги в дневное время - с 6.00 до 22.00.

Нововведение должно было вступить в силу 1 марта 2014 года, но дату перенесли на неопределенный срок.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать