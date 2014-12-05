Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

05 декабря 2014, 14:06

На платных парковках хотят выделить места только для резидентов

парковки МВД Максим Ликсутов платные парковки резиденты

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Департамент транспорта просит выделить часть мест на платных парковках, чтобы машины там смогли оставлять только резиденты, сообщил глава ведомства Максим Ликсутов.

"Мы обратились в МВД с просьбой создать места только для резидентов, где смогли бы парковаться только жители ближайших домов. Надеемся, что коллеги из МВД нас поддержат, и мы сможем внести изменения уже в 2015 году", - передает слова Ликсутова корреспондент M24.ru.

Отметим, что после ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест. Новая зона платной парковки заработает 25 декабря. В нее войдет 405 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также часть улиц, примыкающих к ТТК с внешней стороны.

Как изменится зона платной парковки

Около 10 тысяч жителей районов, где будет введена платная парковка, уже получили резидентные разрешения. Около 200 заявок было отправлено через сайт госуслуг.

Ссылки по теме

Напомним, первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК - 40 рублей в час. Парковка в новой зоне также стоить 40 рулей за час.

Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового - 12 тысяч, за Садовым - 8 тысяч.

Сюжет: Платные парковки в Москве

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать