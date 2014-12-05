На платных парковках хотят выделить места только для резидентов

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Департамент транспорта просит выделить часть мест на платных парковках, чтобы машины там смогли оставлять только резиденты, сообщил глава ведомства Максим Ликсутов.

"Мы обратились в МВД с просьбой создать места только для резидентов, где смогли бы парковаться только жители ближайших домов. Надеемся, что коллеги из МВД нас поддержат, и мы сможем внести изменения уже в 2015 году", - передает слова Ликсутова корреспондент M24.ru.

Отметим, что после ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест. Новая зона платной парковки заработает 25 декабря. В нее войдет 405 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также часть улиц, примыкающих к ТТК с внешней стороны.

Как изменится зона платной парковки

Около 10 тысяч жителей районов, где будет введена платная парковка, уже получили резидентные разрешения. Около 200 заявок было отправлено через сайт госуслуг.

Напомним, первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК - 40 рублей в час. Парковка в новой зоне также стоить 40 рулей за час.

Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового - 12 тысяч, за Садовым - 8 тысяч.