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04 июля 2014, 18:42

Взять разрешение на возврат эвакуированных авто можно на 3 стоянках

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Фото: ИТАР-ТАСС

Разрешение на возврат эвакуированных автомобилей можно оформить на трех стоянках ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства". Документы в круглосуточном режиме выдают со 2 июля.

Штрафстоянки расположены в проезде Энтузиастов, владение 7, улице Дубовая Роща и улице Шеногина, владение 3.

Оформление разрешения на месте позволяет избежать процедуру получения документов в здании МАДИ в Большом Палашевском переулке, что значительно упрощает процесс выдачи документов.

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"Также работа по выдаче разрешений продолжается в приемной Московской административной дорожной инспекции по адресу: Большой Палашевский переулок, дом 15, строение 1", – сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Чтобы забрать машину, водителю необходимо предоставить сотруднику МАДИ свидетельство о регистрации автомобиля и водительское удостоверение. Затем в течение 60 дней нужно оплатить штраф по вынесенному постановлению.

Узнать о местонахождении задержанного автомобиля можно по телефону: 8 (495) 539-22-99.

Московская административная дорожная инспекция напоминает, что полностью избежать неудобств, связанных с возвращением эвакуированного автомобиля, поможет неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

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