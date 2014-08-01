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Москва 24

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Город

01 августа 2014, 21:22

Платная парковка в пределах Третьего кольца охватила более 150 улиц

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Более 150 улиц вошли в зону платной парковки в пределах ТТК

C 1 августа в столице расширилась зона платной парковки, сообщает телеканал "Москва 24". В нее вошли более 150 улиц в пределах Третьего транспортного кольца. Для увеличения парковочного пространства 24 из них стали односторонними.

Сейчас, чтобы правильно встать, необходимо ориентироваться на дорожные знаки и паркоматы, которые принимают к оплате обычные банковские карты. В ближайшие две недели в зоне парковки появятся все положенные атрибуты.

"Что касается разметки, то разметку мы будем наносить чуть позже, потому что в настоящий момент еще поступают предложения от муниципальных депутатов и местных жителей, где и как скорректировать количество машино-мест, где и какие знаки установить", - рассказала пресс-секретарь ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Ксения Бродуленко.

Новшество с платными парковками уже принесло свои результаты - более половины москвичей положительно оценивают эту инициативу. Кроме того, средняя скорость машин в городе увеличилась на 9 километров в час.

Первые две улицы - Петровка и Каретный ряд - попали под паркоматы еще в декабре 2012 года. К лету прошлого года за постой пришлось уже внутри всего бульварного кольца. А к декабрю - и в пределах Садового. Затем бесплатные места исчезли и в районе башен Москва-сити: сейчас там самая дорогая в городе парковка - до 130 рублей в час. За два с половиной года мэрия собрала с водителей почти миллиард рублей.

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"В качестве примера могу привести, что за средства, полученные от платных парковок в 2013 году, Тверской район получил 85 миллионов рублей на дополнительное благоустройство, а район Басманный получил порядка 60 миллионов рублей, тоже на дополнительное благоустройство. Жители тех районов, где есть платная парковка, в большинстве своем эту идею поддерживают, говорят о том, что действительно сейчас можно припарковаться у своего дома", - заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По расчетам экспертов, новые парковки в районах Арбат, Пресненский, Хамовники, Дорогомилово и Тверской сумеют вместить примерно 7 тысяч машин. Популярность стоянки между двумя кольцами уже сейчас высока, а стоимость парковки здесь самая низкая - около 1 евро.

Что касается резидентов, то для них как и прежде, - бесплатные часы с 8 вечера до 8 утра. При этом дневной абонемент обойдется в 3 тысячи рублей в год. Сейчас в департаменте изучают пожелания жителей и уточняют конкретные места для разметки. Финальный проект должны согласовать с муниципальными образованиями и управами.

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