На месте гостиницы "Россия" появится парк

Фото: ИТАР-ТАСС

Подведены итоги творческого конкурса на разработку концепции застройки Зарядья, сообщает сайт Информационного центра Правительства Москвы.

Известно, что на территории одного из старейших районов столицы не будут строить высотных строений и офисных зданий. На месте бывшей гостиницы "Россия" появится парк, предназначенный для отдыха москвичей и гостей города.

"Хотят все видеть городской парк, в который можно придти с семьей, погулять, отдохнуть, присесть на травку. Сейчас мы будем формировать техническое задание уже на базе, того, что мы услышали. То есть у нас есть мнение 5 тысяч москвичей, более чем 5 тысяч москвичей. И плюс еще экспертного сообщества. Мы сформируем сейчас задание для проведения следующей стадии конкурса. Не просто так, кто что хочет делать, да, а чтобы оно соответствовало требованию москвичей", - заявил главный столичный архитектор Александр Кузьмин.

Члены экспертной комиссии отметили почетными дипломами работу 30 лауреатов, чьи проекты по итогам конкурса были признаны лучшими. Из 10 выбранных проектов будет составлено техническое задание, которое также подвергнется общественному обсуждению. Всего в конкурсе участвовало 118 архитектурных проектов, участие в выборе фаворитов приняли более 5 тысяч человек.