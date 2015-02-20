На территории усадьбы Гагарина появятся парк и пешеходная зона

Сергей Собянин поручил создать парк и пешеходную зону на территории усадьбы Гагарина, где ранее располагалась Екатерининская больница. Об этом мэр Москвы заявил в ходе осмотра работ по комплексной реставрации памятника архитектуры, расположенного на углу Петровки и Страстного бульвара.

Мэр отметил, что пешеходная зона поможет соединить парк с расположенным поблизости садом "Эрмитаж".

"Рядом с этим зданием находится замечательный парк. Мы его в ближайшие месяцы реконструируем и через пешеходную зону, которая будет создана на Успенском переулке, соединим знаменитый сад "Эрмитаж". И это будет единое общедоступное пространство", - заявил Собянин.

Он также добавил, что после рассмотрения различных вариантов использования Дома Гагарина было принято решение открыть здесь городской общественный центр.

"Размещать в здании памятника архитектуры больничный комплекс было бы нецелесообразно. В свое время здесь находился Английский клуб, который был центром общественной жизни Москвы, поэтому после долгих раздумий мы приняли решение о создании здесь общественного центра, в котором, возможно, будут находиться Общественная палата города Москвы, Городская Дума, уполномоченный по правам человека, Совет муниципальных образований. То есть здесь будет центр для общественных организаций. Остается только получить согласие этих организаций на переезд в это здание", - заключил мэр.

Сергей Собянин осмотрел ход реставрации усадьбы Гагариных

Ансамбль "Екатерининская больница у Петровских ворот" был построен по проекту архитектора М.Ф. Казакова в 1774-1776 годах, а затем был восстановлен архитектором О.И. Бове в начале XIX века. Здание восстановили в 1826 году, а спустя семь лет здесь была открыта больница, которая стала носить имя Екатерины II (Ново-Екатерининская). После революции ее официальное название звучало как Городская клиническая больница № 24.

В 1920-е годы в больнице был проведен капитальный ремонт, а в 1954 - 1957 годах - отдельные реставрационные работы. К началу XXI века здание находилось в аварийном состоянии и далее не могло использоваться в качестве клиники. В связи с этим в 2008 - 2009 годах ГКБ № 24 была переведена в новые здания.