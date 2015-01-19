Москвичи проголосовали за создание 25 новых народных парков

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Большинство пользователей системы референдумов "Активный гражданин" поддержали идею создания 25 народных парков в Москве. Более 86% участников опроса одобрили их появление в шаговой доступности от жилых кварталов, сообщает пресс-служба системы электронных референдумов.

Популярнее всего идея создания народных парков оказалась в районах Бескудниково, Восточное Дегунино, Соколиная Гора, Очаково-Матвеевское, Марьино, Ломоносовский, Строгино и Лианозово. За народные парки высказалось более 91% участников референдума.

При этом около половины опрошенных москвичей готовы лично поучаствовать в создании парков. Горожане хотят помочь с посадкой деревьев и кустарников, а также с оформлением клумб. Некоторые предлагают поделиться саженцами и цветочной рассадой.

"Москва в цифрах": "Народные парки"

Самые активные "активные граждане" проживают в Дегунине, Марьине, Очаково-Матвеевском и Царицыне. Там более 60% их жителей хотят принять участие в создании народных парков.

Москвичи также определили и основные виды благоустройства зеленых зон. Большинство не против видеть в зонах отдыха скамейки и урны. Эту идею поддержали около 26% москвичей. Обустройство детских площадок поддержали 22% участников референдума. Еще 21% высказались за дополнительное озеленения парков.

Напомним, в будущем году в столице обустроят около 50 народных парков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Идея народных парков изначально была предложена самими москвичами. За последние два года в городе создано 108 таких парков площадью от трех гектаров. Это бывшие заброшенные территории, мало ухоженные лесные массивы, необустроенные зеленые насаждения", - отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что в 2013 году было обустроено 52 народных парка, в 2014-м - 56. Причем половина из них появилась благодаря инвесторам.

Напомним, что в будущем году городские власти планируют обновить ряд уже существующих столичных парков. В частности, работы по благоустройству ждут Аршиновский парк, парк "Подходы к Олимпийской деревне", Парк дружбы. Также модернизацию проведут в парке "Северные дубки" и ряде других столичных зеленых зон.