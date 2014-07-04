Роспотребнадзор разрешил купание на 8 пляжах Москвы

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Роспотребнадзор Москвы проверил девять зон отдыха с пляжами. Купание разрешено на восьми.

Речь идет о зонах "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3" в ЗАО, озеро Белое в ВАО, Большой городской пруд, озеро Черное в ЗелАО, пляжах "Левобережный" и "Бич Клаб" в САО, "Мещерское" в ЗАО.

Зона отдыха "Большой Садовый пруд" в САО закрыта для купания, так как качество воды в водоеме не отвечает санитарным нормам, сообщили в ведомстве.

Из 32 зон без купания в эксплуатацию принято 28. В числе объектов – парк "Дружба", Ангарские пруды, Головинские пруды, Лианозовский пруд, пруды на ВВЦ, Строгинская пойма, дворцово-парковый ансамбль "Лефортово", Кузьминские пруды, Новоспасский и Екатерининский пруды.

В эксплуатацию не приняты следующие зоны отдыха: Красногвардейские, Патриаршие, Новодевичьи пруды, а также Калитниковский пруд. Это связано с отсутствием документов, подтверждающих санитарно-эпидемиологическое благополучие.