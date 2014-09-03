В октябре в "Садовниках" откроют скейт-парк

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На юге Москвы в парке культуры и отдыха "Садовники" до 15 октября откроют скейт-парк, в котором будут проходить показательные выступления и соревнования скейтбордистов и роллеров, сообщили M24.ru в парке "Кузьминки". Сейчас "Садовники" реконструируют, официальное открытие парка запланировано на 15 сентября.

В скейт-парке поставят препятствия разной высоты и конфигурации, среди которых грайндбоксы (ящики, окантованные трубами или уголками), фигуры "волна", лестницы, пирамиды и т.д.

Площадка скейт-парка будет сделана из бетона и оборудована системой водоотведения. Вокруг разобьют газоны и благоустроят прилегающую территорию. Заказчиком скейт-парка выступил парк "Кузьминки".

Всего на территории столицы работает более 20 скейт-парков и роллердромов, в том числе в парке Горького, парках "Красная Пресня", "Сокольники" и других.

Роллердромы и скейтпарки Москвы

Парк "Садовники" был открыт в 1989 году на месте большого пустыря вдоль проспекта Андропова. В мае 2013 года он вошел в состав Кузьминского лесопарка.