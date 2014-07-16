В рамках проекта "Книги в парках" пройдет Женский день

Фото: M24.ru

20 июля в летнем кинотеатре парка "Фили" в рамках проекта "Книги в парках" пройдет второй по счету Женский день с мастер-классами, встречами с писателями и тренингами от психологов.

Откроется мероприятие творческой встречей с писателем и переводчиком Екатериной Вильмонт. После нее творческую встречу проведет молодая писательница Анна Шахова. Она расскажет о своем детективе. Продолжится Женский день встречей с писательницей Татьяной Огородниковой, которая поделится женской мудростью.

В завершении гости смогут побеседовать с писательницей Марией Арбатовой и Даттой Гуптой, которые представят новую книгу "Испытание смертью" и проведут автограф-сессию для читателей. Параллельно на площадке перед кинотеатром будет работать клуб, где пройдут встречи, мастер-классы по стилю, кулинарии, hand made, а также тренинги по искусству макияжа и секретам стиля.

Дети смогут принять участие в мастер-классах по росписи футболок и рисунку.

С полной программой Женского дня можно ознакомиться здесь.

Начало – в 16.00, вход свободный.