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Проекты

10 июля 2014, 08:20

Памятник Малевичу установят в подмосковном Ромашково в 2015 году

памятники Подмосковье художники проекты Казимир Малевич мо

Фото: Wikimedia/Brattarb

В 2015 году в подмосковном поселке Ромашково установят памятник российскому художнику-авангардисту Казимиру Малевичу. В министерстве культуры выбрали лучший эскиз проекта, автором которого является заслуженный художник, член-корреспондент Российской Академии художеств России Александр Рожников.

Согласно эскизу, памятник предполагает наличие трех элементов: геометрических фигур, черного квадрата и объемной фигуры Малевича.

Открытие памятника приурочат к дате смерти художника – 15 мая. Помимо этого, в 2015 году отмечается столетие одной из самых известных картин Малевича – "Черный квадрат", сообщили в ведомстве.

Добавим, что конкурс на лучший проект памятника Казимиру Малевичу стартовал 1 декабря прошлого года. Участие в нем приняли профессиональные художники, архитекторы, градостроители, дизайнеры, а также студенты.

Ранее сообщалось, что памятный знак Малевичу планируют установить к западу от столицы - в городе Одинцово, в окрестностях которого в 1935 году был похоронен мастер.

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