Российские кинопремьеры покажут бесплатно на фестивале "Будем жить"

В рамках киносмотра можно будет увидеть режиссерский дебют Гоши Куценко и новый фильм Анны Матисон

Фото: budemfest.ru

27 августа, в День российского кино, откроется юбилейный – пятый по счету – Московский фестиваль отечественного кино "Будем жить", сообщили m24.ru организаторы смотра.

Впервые в этом году на фестивале будут демонстрироваться наравне с короткометражками полнометражные игровые, документальные и анимационные фильмы. Всего к показу будут представлены 150 кинолент более чем на 80 площадках города. Просмотры состоятся в Доме кино, в кинотеатрах сети "Московское кино" по всему городу, в парках под открытым небом и в нескольких десятках библиотек и культурных центров в каждом втором районе столицы.

Среди заметных событий фестиваля – режиссерский дебют Гоши Куценко с фильмом "Врач", картина "После тебя" Анны Матисон, короткометражка Кирилла Плетнева "Мама" со Светланой Ходченковой и Валерием Бариновым в главных ролях. А в огромном шатре-кинотеатре на Воробьевых горах можно будет увидеть короткометражные фильмы, премьера которых в мае состоялась на 69-м Каннском фестивале.

По случаю юбилея показы продлятся с 27 августа по 2 сентября, а также продолжатся в дни празднования Дня города Москвы, 10 и 11 сентября. Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно.

С полной программой показов можно ознакомиться на сайте фестиваля.