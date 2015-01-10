M24.ru и Мосгорпарк запустили совместный спецпроект "Катайтесь в парках!"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Зима – не время сидеть дома! Чтобы не наедать лишние килограммы в праздники и не страдать от темноты и холода, нужно побольше двигаться. От попыток проваляться на диване до самой весны вас обезопасят 45 катков, которые залиты в парках. Катки с искусственным льдом не зависят от капризов погоды, а натуральные работают при температуре ниже -5°С.

Сетевое издание m24.ru и Мосгорпарк объединились, чтобы стать вашими проводниками по столичным льдам. Мы запустили спецпроект, который будет жить до апреля.



На странице проекта можно найти подробную карту, на ней отмечены катки во всех парках. О каждом катке есть подробная информация:

название парка;

адрес;

режим работы;

лед (искусственный/натуральный);

плата за вход;

прокат;

питание;

развлекательная программа;

обучение катанию.

Фото: m24.ru

Раз в неделю здесь будут появляться "ледовые инструкции". Это небольшие тексты о том, как кататься правильно, красиво, в тепле и комфорте. Уже сейчас можно почитать четыре материала: