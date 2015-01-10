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Спорт

10 января 2015, 12:59

M24.ru и Мосгорпарк запустили совместный спецпроект "Катайтесь в парках!"

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Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Зима – не время сидеть дома! Чтобы не наедать лишние килограммы в праздники и не страдать от темноты и холода, нужно побольше двигаться. От попыток проваляться на диване до самой весны вас обезопасят 45 катков, которые залиты в парках. Катки с искусственным льдом не зависят от капризов погоды, а натуральные работают при температуре ниже -5°С.

Сетевое издание m24.ru и Мосгорпарк объединились, чтобы стать вашими проводниками по столичным льдам. Мы запустили спецпроект, который будет жить до апреля.

"Катайтесь в парках!"


На странице проекта можно найти подробную карту, на ней отмечены катки во всех парках. О каждом катке есть подробная информация:

  • название парка;
  • адрес;
  • режим работы;
  • лед (искусственный/натуральный);
  • плата за вход;
  • прокат;
  • питание;
  • развлекательная программа;
  • обучение катанию.

Фото: m24.ru

Раз в неделю здесь будут появляться "ледовые инструкции". Это небольшие тексты о том, как кататься правильно, красиво, в тепле и комфорте. Уже сейчас можно почитать четыре материала:


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