M24.ru и Мосгорпарк запустили совместный спецпроект "Катайтесь в парках!"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Зима – не время сидеть дома! Чтобы не наедать лишние килограммы в праздники и не страдать от темноты и холода, нужно побольше двигаться. От попыток проваляться на диване до самой весны вас обезопасят 45 катков, которые залиты в парках. Катки с искусственным льдом не зависят от капризов погоды, а натуральные работают при температуре ниже -5°С.
Сетевое издание m24.ru и Мосгорпарк объединились, чтобы стать вашими проводниками по столичным льдам. Мы запустили спецпроект, который будет жить до апреля.
На странице проекта можно найти подробную карту, на ней отмечены катки во всех парках. О каждом катке есть подробная информация:
- название парка;
- адрес;
- режим работы;
- лед (искусственный/натуральный);
- плата за вход;
- прокат;
- питание;
- развлекательная программа;
- обучение катанию.
Фото: m24.ru
Раз в неделю здесь будут появляться "ледовые инструкции". Это небольшие тексты о том, как кататься правильно, красиво, в тепле и комфорте. Уже сейчас можно почитать четыре материала:
- Проект "Катайтесь в парках!": суп из хвостов, веганский латте и чили-стью. Даже если станет совсем морозно, не бойтесь идти на каток. Повара парковых кафе позаботились о том, чтобы быстро вас отогреть и чтобы вам было нескучно читать их меню. Мосгорпарк подготовил список самой интересной еды у бортиков.
- Проект "Катайтесь в парках!": что на себя надеть, кроме коньков. Чтобы катание стало настоящим удовольствием, позаботьтесь о теплой и легкой одежде. Мы собрали костюмы для девушек, парней и детей и объяснили, в чем модно делать пируэты этой зимой.
- Проект "Катайтесь в парках!": на какие катки можно идти без кошелька. В этом зимнем стало больше категорий граждан, которые имеют право на льготное посещение катков. Такое решение было принято департаментом культуры города Москвы и Мосгопарком. Публикуем список парков с искусственными катками, за пребывание на которых платить не нужно.
- Проект "Катайтесь в парках!": первый выход на лед. Пожалуй, самое подходящее занятие для холодов – отправиться на каток. Но что делать, если вы пока не умеете даже просто стоять на льду? За инструкциями для начинающих мы обратились к спортсмену, руководителю PR-отдела Союза конькобежцев России Ивану Дьякову.