В Москве реконструируют систему наружного освещения

В 2012 году запланировано провести реконструкцию систем наружного освещения на 6099 объектах — среди них 4400 дворовых территорий, 405 спортивных и 977 детских площадок. Как сообщается на сайте Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы (ДепТЭХ), об этом рассказал глава департамента Евгений Скляров.

По словам руководителя ДепТЭХ, сейчас завершены работы по 585 объектам, до конца июля планируется оснастить освещением 3202 объекта. В августе все работы должны быть завершены. В освещении дворов применяются современные лампы, в том числе светодиодные.

Как сообщил Евгений Скляров, до конца текущего года также будет проведено проектирование освещения более 8 тысяч дворов, реконструкция которых запланирована на 2013 год.