У членов подпольного покерного клуба нашли кокаин и оружие со сбитыми номерами

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Столичные полицейские нашли у членов подпольного покерного клуба оружие и наркотики, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Задержать членов группы удалось 12 января этого года в доме на Кутузовском проспекте. Среди шести подозреваемых – дилеры, официанты, учредитель игорного заведения и руководитель группы – 25-летний москвич.

В дальнейшем при обыске у одного из задержанных нашли тротиловую шашку с запалом, травматический пистолет без разрешения, обрез охотничьего ружья со стертыми регистрационными номерами и 21 патрон к нему.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконнjе хранение оружия". У другого задержанного было найдено 5,4 грамма кокаина, предназначенного для дальнейшего сбыта.

Возбуждено еще одно дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Подозреваемые находятся под стражей.