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Маршруты и гиды

24 февраля, 16:16

В "Аптекарском огороде" покажут орхидею с "алкогольным" нектаром

орхидеи Аптекарский огород маршруты и гиды нектар

Фото предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

На этой неделе москвичи смогут ознакомиться с новинками "Аптекарского огорода". Там появились четыре новых цветка, среди них и орхидея с "алкогольным" нектаром под названием Кориантес, сообщает пресс-служба учреждения.

"Орхидея Кориантес – интересное растение, опыление происходит очень оригинальным способом. Нижний чашевидный лепесток цветка содержит нектар, издающий сильный специфический запах, привлекательный для пчел", – отметила куратор коллекции орхидей Александр Скосырь.

Опыление происходит так: пчела садится на лепесток, разрывает его передними лапками и выпивает нектар. После этого насекомое пьянеет. "Эффект достигается примерно такой, как если бы вы выпили натощак три рюмки бренди", – отметил Скосырь.

На этом приключения пчелы не заканчиваются. В состоянии сильного алкогольного опьянения она падает в чашу орхидеи. Там содержится вода, которой бывает достаточно для того, чтобы пчела пришла в себя и при этом не захлебнулась.

Пытаясь выбраться наружу, насекомое оказывается покрытым пыльцой. Затем пчела перебирается на другой "соблазнительный" цветок, вылезая из которого, оставляет на его стенках чужую пыльцу. Так и происходит опыление.

Примечательно, что каждый вид орхидеи опыляется только одним видом пчел с определенным размером. Цветок произрастает в Мексике, Коста-Рике, Панаме, Колумбии, Эквадоре, Перу, Венесуэле и Бразилии.

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В пресс службе добавили, что фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" продлится в "Аптекарском огороде" до 31 марта. Он открыт ежедневно с 10.00 до 21.00.

Ранее в "Аптекарском огороде" зацвел Аморфофаллус коньяк – цветок с запахом гнилого мяса. Аморфофаллус опыляется мухами, привлекая их своим запахом. Насекомые откладывают в него яйца, но личинки так и не появляются – в растении нет для этого питательных веществ. Ученые отмечают, что тактика обмана опылителей встречается очень редко.

Стоит отметить, что мух в "Аптекарском огороде" не будет. Увидеть редкое растение можно в Пальмовой оранжерее. Цветение коварного растения происходит не каждый год и длится очень мало.

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