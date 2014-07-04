Более трети россиян считают, что уровень духовности падает - опрос

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Более трети россиян считают, что сегодня в жизни нашего общества меньше духовности, чем было в советские годы, однако при этом больше, чем в странах Запада. Таковы данные опроса, проведенного ФОМ.

В основном, негативно о современной духовности высказывались представители старшего поколения (48%), люди с высшим образованием (56%), проживающие в Москве и городах-миллионниках (50% и 63% соответственно).

Впрочем, около 30% опрошенных считают, что уровень духовности в российском обществе растет. Такое мнение выражают по большей части женщины (27%), респонденты в возрасте 30-45 лет (32%), люди со средним образованием (27%), невысоким достатком (28%) и проживающие на селе (29%).

Россияне считают, что росту духовности могли бы способствовать "воспитательный процесс" (10%), "вера в Бога" (9%), "культурное развитие" (8%) и "повышение уровня образования". Некоторые полагают, что этому поможет введение цензуры в СМИ.

Кроме того, около трети респондентов заявили, что в российском обществе с духовностью лучше, чем в западных странах. 12% придерживаются противоположного мнения, а 17% не видят никакой разницы.

Почти половина россиян (47%) утверждает, что и неверующий может быть высокодуховным человеком, православные в этом убеждены чаще, чем мусульмане (48% против 30%).

Помимо этого, согласно другому опросу, проведенному ФОМ, с 1997 года доля относящих себя к православным среди россиян выросла с 52% до 68%. При этом сегодня лишь 13% православных можно назвать воцерковленными – они посещают храм раз в месяц и чаще, постоянно причащаются и молятся.

Большую же часть православных можно назвать полувоцерковленными и немного воцерковленными, но в этом году их число сократилось, а больше стало слабо и очень слабо воцерковленных