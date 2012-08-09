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Происшествия

09 августа 2012, 13:40

Оппозиционера Лимонова оштрафовали на 12 тысяч рублей

оппозиция митинги суды Триумфальная площадь Эдуард Лимонов Другая Россия

ИТАР-ТАСС

Оппозиционера и писателя Эдуарда Лимонова оштрафовали на 12 тысяч рублей за участие в акции на Триумфальной площади, сообщает РИА Новости.

Несанкционированная акция в защиту 31 статьи Конституции (право на мирное собрание) прошла 31 июля. Прокуратура ЦАО Москвы заранее уведомляла активистов о недопустимости нарушения закона, но они проигнорировали предупреждение. Часть участников митинга устроила сидячую забастовку, скандируя антиправительственные лозунги. В итоге сотрудники полиции задержали 25 человек, среди которых был лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.

Как сообщили в полиции, на задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении. Сегодня, 9 августа, стало известно, что Эдуарда Лимонова оштрафовали на 12 тысяч рублей. Наказание было назначено с учетом нового закона о митингах, в котором значительно выросли штрафы за организацию и участие в "нелегальных" акциях.

Напомним, закон вступил в силу 9 июня. Теперь максимальный размер штрафа составляет до 300 тысяч рублей для простых граждан, для должностных лиц – до 600 тысяч рублей, а для юридических – до миллиона рублей.

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