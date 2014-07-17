Машинист попавшего в аварию поезда находится в состоянии седации

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Машинист поезда, попавшего в аварию на Арбатско-Покровской ветке, в настоящее время находится в состоянии седации, которое позволяет комфортно переносить большинство медицинских процедур. Он находится в первой градской больнице, ему была сделана операция.

"Была сделана очень сложная и тяжелая операция, он ее перенес удовлетворительно", - цитирует Агентство "Москва" главу департамента здравоохранения столицы Георгия Голухова.

Седация – это "сноподобное" состояние умиротворенности, спокойствия и невозмутимости, которое вызывается при помощи относительно небольшой дозы лекарств, используемых обычно для проведения общей анестезии.

Седация – это "сноподобное" состояние умиротворенности, спокойствия и невозмутимости, которое вызывается при помощи относительно небольшой дозы лекарств, используемых обычно для проведения общей анестезии.



Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

Основная причина крушения поезда на "синей" ветке

В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, и еще по 2 млн рублей от метрополитена. Пассажирам с тяжелыми травмами правительство выделит по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.