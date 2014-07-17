Пострадавшим при аварии в метро сделают уникальные операции

В Боткинской больнице оказывают помощь раненым в крушении поезда

18 июля в Боткинской больнице пострадавшим в результате аварии в метро будут сделаны уникальные операции. В частности, одному из пациентов вживят металлическую конструкцию, которая позволит собрать кости таза и на протяжении длительного времени удерживать их в фиксированном состоянии.

"Накануне операции выполняется 3D-реконструкция костей скелета, затем с помощью специальных конструкций лицевой скелет собирается по частям", - цитирует Агентство "Москва" первого заместителя руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

Основная причина крушения поезда на "синей" ветке

В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, и еще по 2 млн рублей от метрополитена. Пассажирам с тяжелыми травмами правительство выделит по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.