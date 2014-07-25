Экс-глава Мособлбанка арестован по делу о краже денег клиентов

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Бывшего председателя правления и экс-главу совета директоров Мособлбанка Виктора Янина арестовали по делу о хищении средств клиентов, пишет "Коммерсантъ".

Бывшего главу банка вызвали на допрос в качестве свидетеля, но по результатам допроса его статус изменили на "подозреваемый" и арестовали. Позже Янина обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере. По версии следствия, экс-банкир может быть причастен к выводу 400 миллионов рублей.

В частности, Янину инкриминируется организация мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков. Отметим, что схема похожа на ту, которая применялась в "Мастер-банке": некоторые руководящие сотрудники учреждения заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, сообщая им, что деньги требуются на нужды банка и заем будет погашен, но в итоге долги повисли на заемщиках.

Кроме того, следователи проверяют данные о том, что некоторые суммы также были выведены под фиктивное кредитование нескольких компаний.

Добавим, что в начале июля в головном офисе Мособлбанка прошел обыск, и, по некоторым данным, связан он был именно с действиями предыдущих акционеров и руководства.

Ранее сообщалось, что Центробанк решил провести санацию (процедуру оздоровления) кредитного учреждения. Решение о санации банка было принято ЦБ в середине мая 2014 года, и финансовое оздоровление оказалось выгоднее, чем лишение "Мособлбанка" лицензии.

При этом некоторые финансисты считают, что основную роль в решении ЦБ сыграли сомнительные операции банка с вкладами населения – точных объемов никто не знает, но, по словам экспертов, есть "предварительные оценки".