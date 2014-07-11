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Следствие

11 июля 2014, 13:35

В бизнес-центре "Семеновский" проходят обыски

обыски следствие бизнес-парк Мособлбанк

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции оцепили здание бизнес-парка "Семеновский", где находится головной офис "Мособлбанка", передает ИТАР-ТАСС.

По сообщениям сотрудников компаний, находящихся в "Семеновском", по зданию ходят люди с автоматами, которые никого из помещения не выпускают.

Добавим, что в здании также находится офис "Инвестиционного республиканского банка" и несколько других компаний. В столичной полиции M24.ru сообщили, что не располагают информацией о возможных следственных действиях в бизнес-парке.

По данным "Интерфакса", обыск проходит именно в Мособолбанке и связан с с действиями предыдущих акционеров и руководства. Ранее сообщалось, что Центробанк решил провести санацию (процедуру оздоровления) кредитного учреждения.

Решение о санации банка было принято ЦБ в середине мая 2014 года, и финансовое оздоровление оказалось выгоднее, чем лишение "Мособлбанка" лицензии. При этом некоторые финансисты считают, что основную роль в решении ЦБ сыграли сомнительные операции банка с вкладами населения – точных объемов никто не знает, но, по словам экспертов, есть "предварительные оценки".

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