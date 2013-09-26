Обломок утопии: в Москве отреставрируют дом Наркомфина

Фото: ИТАР-ТАСС

Весной следующего года начнется реставрация знаменитого дома Наркомфина на Новинском бульваре. Восстановительные работы будут проводить в корпусе прачечной. О том, что планируется сделать, а также об истории этого памятника конструктивизма читайте в материале M24.ru.

В департаменте культурного наследия Москвы отмечают, что основные сложности в проекте реставрации прачечной связаны с аварийным состоянием ограждающих стен: их восстановление подразумевает сложную экспериментальную работу с материалами, которые будут использованы при реставрации.

Кроме того, планируется произвести работы по укреплению кладки и фундаментов, а также восстановить первоначальные элементы, которые были использованы при строительстве комплекса, например, сдвижные окна. Предполагается, что реставрация будет проходить в течение года.

Дом Наркомфина был построен в 1930 году по проекту одного из идеологов советского конструктивизма Моисея Гинзбурга, в соавторстве с архитектором Игнатием Милинисом.

Здание стало одним из шести построенных в Москве в 1920-30-е годы экспериментальных домов-коммун, в которых должна была воплотиться пролетарская идея об обобществлении быта. Предполагалось, что коммунары будут коллективно воспитывать детей, стирать, готовить еду, а также проводить досуг.

Реконструкция дома-коммуны на Новинском бульваре

Под строительство дома для работников Наркомата финансов (большевистский аналог Минфина) была отведена территория двух усадеб, выходивших на Новинский бульвар. В проектной документации дом-коммуна планировался как многофункциональный комплекс из нескольких корпусов, выполняющих разные функции: жилой комплекс, коммунальный центр (столовая, физкультурный и читальный залы), детский корпус (детский сад и ясли) и служебный корпус (прачечная и сушильная комнаты). Дом должна была окружать обширная парковая территория.

Жилой корпус представляет собой шестиэтажное здание длиной 85 метров и высотой 17 метров. В торцах расположены лестничные клетки, всего две на всю длину. Большую часть площади первого этажа занимают колонны, поддерживающие здание, также, там располагались входы в жилой корпус с лестничными клетками. Гинзбург был убежден, что первые этажи менее пригодны для жилья. Вдоль этажей здания проходят открытые галереи.

Здание включало в себя около десятка типов квартир, в которых должны были проживать около 50 семей.

Строителям коммунизма не нужны кухни. Принесенную из столовой еду можно разогреть в небольшом закутке. Фото: ИТАР-ТАСС

В центральной части дома между лестничными клетками располагались 8 двухъярусных квартир для больших семей. На нижнем ярусе были устроены коридор, передняя, терраса и кухня, а в верхнем - две спальни. Кроме того, в квартире располагалась гостиная, занимавшая оба яруса, поэтому высота потолка здесь достигала 4,6 метра. Кухонь в квартирах не было, предполагалось, что люди будут питаться в столовой, таким образом исчезнет необходимости готовить еду дома.

Дом заселялся в 1931 году, одновременно с заселением Дома на набережной, представителями советской номенклатуры республиканского уровня: чиновниками и функционерами среднего уровня. Самые высокопоставленные из них занимали квартиры на 5-м и 6-м. этажах. Позднее, в 1937-38 годах практически все они были осуждены и расстреляны как "враги народа".

Среди известных жильцов этого дома были художник Александр Дейнека, солистка Большого театра Ольга Инсарова, актриса Ольга Бган, нарком здравоохранения Николай Семашко, нарком юстиции Владимир Антонов-Овсеенко и многие другие.

Дому Наркомфина так и не суждено было стать коммуной. От идеи обобществления быта со временем отказались сами жильцы. Идущий вдоль нижнего коридора балкон, предназначенный для встреч и общения, быстро превратили в кладовку, а общей столовой почти никто не пользовался. Жильцы с удовольствием покупали там готовые блюда, но предпочитали забирать их с собой в квартиры, а не питаться вместе. Успешно работали только два коммунальных учреждения: прачечная и детский сад.

К 1960 году наследники номенклатуры переселились в более комфортабельные жилища на Ленинском проспекте, а дом, состоявший на балансе Совета министров РСФСР, был передан в городское подчинение.

Постепенно дом стал приходить в упадок. В 1980-х годах жильцов оттуда начали расселять. Сейчас в доме проживают всего несколько семей.Часть пустующих помещений сдано под мастерские молодым художникам. В 2006 году дом Наркомфина был включен в список памятников мировой культуры, находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что препятствием для начала реставрационных работ в доме является вопрос собственности. Из 46 квартир Москве принадлежит только шесть, остальные находятся в собственности у частных владельцев, а также одной из инвестиционных компаний.

Григорий Медведев