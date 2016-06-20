Полиция проверит кадры с видеокамер у стены Цоя на Арбате

Фото: читатель m24.ru Евгений Барабанов

Столичная полиция проверяет видеозапись с людьми, которые написали на стене памяти Виктора Цоя на Арбате "Цой мертв". По словам главы муниципального округа Арбат Евгения Бабенко, речь идет о записи с камер наружного наблюдения.

"Будем выяснять, кто это сделал, видео-то есть, посмотрим по видео, выясним всю эту ситуацию, отдел полиции об этом знает и этим делом занимается. Скорее всего, речь идет о видеозаписи с уличной камеры. Я знаю, что исполняющий обязанности главы управы района обратился в полицию, чтобы выяснить, кто это сделал", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Бабенко назвал данную акцию провокацией перед днем рождения рок-музыканта, который его поклонники отмечают 21 июня. Также депутат заявил, что ситуация, когда неформальный памятник стал местом сбора маргиналов и хулиганов, будет меняться.

Жирная надпись "Цой мертв" появилась на стене в ночь на 20 июня. Неизвестные закрасили этой фразой почти все надписи, сделанные фанатами музыканта.

Как сообщил m24.ru читатель Евгений Барабанов, стена Цоя претерпела за день еще одну модификацию – кто-то закрасил в надписи "Цой мертв" последнее слово.

Стена Цоя на Арбате может официально стать памятником

Весной этого года стало известно о том, что стене Цоя могут присвоить официальный статус. Как ранее заявлял m24.ru Бабенко, инициативная группа жителей Арбата запустила проект "Спасем стену Цоя" и обратилась за поддержкой в городской парламент. В Мосгорнаследии заявили, что присваивать стене статус объекта культурного наследия пока рано – это станет возможным только по прошествии как минимум 40 лет со дня смерти лидера группы "Кино".

В день гибели Виктора Цоя 15 августа 1990 года на стене дома по Кривоарбатскому переулку кто-то написал "Сегодня погиб Виктор Цой". Вскоре рядом появилась надпись "Цой жив", превратившаяся в лозунг среди поклонников группы "Кино". Стена Цоя стала культовым местом для московской молодежи девяностых. Несмотря на постоянные закрашивания и действия полиции, многие годы фанаты собираются возле стены, играют на гитарах, оставляют письменные послания музыканту.