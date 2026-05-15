Врач Егорова предупредила о смертельной опасности китайского тренда на увеличение головы

Бьюти-тренд на увеличение размера головы набирает популярность в Китае, сообщили зарубежные СМИ. Чем опасна такая процедура и какими могут быть последствия, разбиралась Москва 24.

Некроз и облысение

Жители Китая стали обращаться к специалистам за услугой по увеличению головы, сообщило издание Oddity Central.

По данным СМИ, один из востребованных способов – хирургический, который предполагает разрез кожи длиной 3–6 см. Под надкостницу помещается материал, приподнимающий череп и формирующий необходимый контур. В этих целях специалисты используют 3D-печатный PEEK-имплантат (индивидуально подгоняемый под костную структуру), титановые пластины или костный трансплантат.

В качестве другого метода китайцы обращаются к услугам косметологов, которые вводят большое количество гиалуроновой кислоты под кожу. Однако врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова предупредила в беседе с Москвой 24, что из-за такой процедуры сосуды искусственно сдавливаются, что грозит выпадением волос.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Попадание препарата в сосуд может вызвать некроз (отмирание тканей) из-за нарушения кровоснабжения. В тяжелых случаях это осложнение способно привести к менингиту (воспалению оболочек мозга) или слепоте, если затронуты сосуды, питающие глаза.

"Такие последствия связаны с тем, что препарат может мигрировать по сосудистому руслу и блокировать кровоток в жизненно важных областях. Это очень опасный бьюти-тренд", – добавила Егорова.

Введение 5 миллилитров гиалуроновой кислоты за одну процедуру считается большим объемом. При этом даже такого количества недостаточно для коррекции формы головы, предупредила эксперт.

Воспаления и отторжения

Доктор медицинских наук, заведующий курсом пластической хирургии, врач – пластический хирург Виктория Андреева в разговоре с Москвой 24 предположила, что тенденция на увеличение головы хирургическим путем актуальна в рамках конкретной страны. В России о такой операции с точки зрения эстетических изменений никакой информации не появлялось, в том числе в профессиональных сообществах, утверждает специалист.





Виктория Андреева доктор медицинских наук, заведующий курсом пластической хирургии, врач – пластический хирург Титановые пластины и конструкции на протяжении многих десятилетий успешно применяются в реконструктивной хирургии, особенно при восстановлении после травм и онкологических заболеваний. Они используются для устранения дефектов челюсти и других костных структур, возникших вследствие механических повреждений или после удаления опухолей, когда требуется замещение утраченной костной ткани и восстановление целостности скелета.

Специалист уточнила, что титан – один из самых биосовместимых материалов: риск отторжения минимален, но полностью исключить его нельзя.

"В последнем случае иммунная система индивидуально реагирует на чужеродный объект, не признавая своим. Это может вызвать воспаление, которое способно разрушить костную ткань под пластиной, в том числе кости черепа (остеомиелит)", – рассказала врач.

В целом любые разрезы в волосистой части головы могут привести к облысению, причем не только в зоне шва. Плюс высокая прочность титановых пластин способна вызывать сдавление сосудов, питающих кожу, что лишь увеличивает риск выпадения волос, предупредила эксперт.

"Для оценки результатов таких вмешательств, включая процент осложнений и отторжения конструкций, требуется минимум пять, а то и десять лет наблюдений. Если операция проводится при врожденных дефектах или после аварий, когда действительно есть необходимость восстановить форму, использование титана оправданно – это улучшает качество жизни. Однако просто следовать модному тренду не следует. Когда в будущем человек захочет что-то изменить в погоне за очередным веянием, сделать это будет крайне сложно", – предостерегла специалист.

Помимо титановых пластин, в Китае популярна еще одна процедура для изменения формы черепа – с использованием специального костного цемента.





Виктория Андреева доктор медицинских наук, заведующий курсом пластической хирургии, врач – пластический хирург Этот искусственный материал применяется в медицине для восстановления и фиксации костных тканей, а также в некоторых хирургических вмешательствах, включая эстетические. Как и любой инородный материал, костный цемент может быть воспринят организмом как чужеродный, что способно вызвать воспаление или отторжение.

По словам эксперта, реабилитационный период в данном случае примерно такой же, как при использовании пластин: отеки держатся около недели-двух, иногда до месяца, а в ряде случаев и до трех. При этом необходима грамотная антибиотикопрофилактика, обезболивающая и стабилизирующая терапии. Многое зависит от индивидуальных особенностей, заключила эксперт.