Эксперт Варакин призвал работодателей не бояться использования ИИ сотрудниками

Около половины работодателей в 2026 году начнут проверять сотрудников в условиях без доступа к искусственному интеллекту (ИИ), утверждают эксперты. Стоит ли бизнесу опасаться нейросетей на собеседованиях и в процессе трудовой деятельности, разбиралась Москва 24.

Склонность к ошибкам

До 47% работодателей начнут проверять россиян в условиях без доступа к ИИ в 2026 году, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гендиректора компании-разработчика программного комплекса для защиты коммерческих данных Дмитрия Исаева.

Работодатели считают, что у сотрудников, которые слишком часто полагаются на нейросети, есть риск снижения критического мышления, объяснил эксперт.





Дмитрий Исаев гендиректор компании-разработчика программного комплекса для защиты коммерческих данных Когда человек начинает активно использовать генеративный ИИ, его рабочие привычки естественным образом меняются. Это нормально, любой мощный инструмент перестраивает рутину. Но мы видим, что у многих сотрудников снижается частота самостоятельной проверки информации – просто потому, что нейросеть дает ответы в уверенной форме, и доверие к ней растет.

Он добавил, что простые запреты ИИ на собеседованиях уже не работают: кандидаты легко их обходят, а стандартные детекторы не всегда дают полную картину. Бизнесу же требуется более глубокая оценка когнитивных способностей соискателя – умения самостоятельно анализировать данные, замечать неточности и принимать решения без подсказок машины.

По данным исследования компании, у тех, кто проводит с генеративным ИИ более 73% рабочего времени, чаще возникают две проблемы. Первая – они медленнее находят ошибки и склонны верить гладким ответам нейросети, даже если те содержат неточности. Вторая – им сложнее решать задачи без заданной структуры, когда нужно самим выдвигать гипотезы и отсеивать неверные варианты.

"В 2026 году компаниям, вероятно, потребуется больше внимания уделять поддержанию навыков самостоятельного анализа, особенно у тех, кто работает с ИИ ежедневно. В таких случаях полезно мягко отслеживать этот процесс и время от времени давать сотрудникам задания, которые сохраняют их способность решать нестандартные задачи без подсказок", – рекомендовал Исаев.

В связи с этим он посоветовал работодателям внедрять гибридную систему оценки персонала, а для руководящих и экспертных должностей, где важна самостоятельность, – добавлять задания, выполняемые без ИИ. Такие тесты должны показывать, способен ли человек строить рассуждение с нуля, находить ошибки в данных и не полагаться на нейросеть без дополнительной проверки, заключил специалист.

Бояться нечего?

ИИ можно применить практически в любом неручном труде, отметил в разговоре с Москвой 24 кадровый эксперт Илья Варакин. В то же время, по его словам, есть сервисы для определения, использовал ли соискатель языковые модели или другие программы во время собеседования.

"Это делается с помощью анализа текста и анализа движения зрачков при ответе на вопрос – считывает ли человек что-то с экрана параллельно", – рассказал он.

Также используется тест, что можно найти беглым поиском в интернете. Отказываться от подобных проверок никто не собирается, подчеркнул Варакин.





Илья Варакин кадровый эксперт Если же сотрудник в процессе работы умеет применять ИИ для получения результата, это следует только приветствовать. Он оптимизирует затраченное время и может производить больше продукта для компании. Надо радоваться, если работники в силах внедрить это самостоятельно.

ИИ – это больше про автоматизацию и набор знаний, чем про инициативность и принятие решений, отметил эксперт.

"Нейросеть способна ответить на вопрос, предложить несколько вариантов развития событий, оценить, что лучше, а что хуже. Но действовать, то есть взять в исполнение и инициировать что-то новое, не может. Если, конечно, ИИ не подключен как оператор в CRM-системе (программе, которая хранит и управляет данными о клиентах. – Прим. ред.)", – добавил Варакин.

Он напомнил, что ИИ способен автоматически ставить задачи, если так запрограммировано, однако ни с того ни с сего придумывать что-то глобальное он не будет.

"Касательно опасения, что человек перестает принимать решения: ИИ за него это сделать не может, поэтому непонятно, откуда берется такое мнение. Если человек инициативен, то остается им хоть с искусственным интеллектом, хоть без", – добавил Варакин.

При этом он обозначил другую проблему – перестанет ли человек думать и собирать информацию аналитически. В то же время вредит ИИ процессу или нет, все равно зависит от боссов компанией.

"Если руководитель знает, как направить сотрудников, ничто ему не помешает. Если же он и без этого путается в управлении и не понимает, как ставить задачи, то даже внедрение CRM-системы может навредить", – заключил Варакин.

В то же время эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что ИИ не является самостоятельным умным существом. Нейросеть лишь берет информацию из огромной базы данных.

По его мнению, опасаться внедрения подобных инструментов в деятельность компаний не стоит. Например, программисты стали писать код в два раза быстрее, отдавая ИИ простые задачи. При этом человек все равно остается "архитектором" процесса, так как нейросети нужно правильно задать вопросы, собрать и составить результат, объяснил эксперт.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Если у человека нет знаний программиста, использование ИИ ему сильно не поможет. То же самое касается врачей: если они вообще не понимают свою профессию, то не смогут пройти собеседование с помощью искусственного интеллекта – это быстро вскроется. Зато врачу удобно использовать ИИ, чтобы быстро найти информацию о препаратах или клинической практике.

Опасаться утечек данных при использовании ИИ компаниям также не стоит, убежден Алексей Курочкин.

"Данные бухгалтера-ИП никому не интересны, а в крупных компаниях используют внутренние, локально развернутые модели искусственного интеллекта, которые не передают данные наружу. Более того, любую модель ИИ можно развернуть внутри локальной сети компании или даже на отдельном компьютере", – уточнил эксперт.

По его мнению, для проверки реальных навыков соискателя лучше проводить очное или устное собеседование, но в отдельных случаях ИИ как помощник вообще бесполезен. Например, если кандидат на должность секретаря не умеет пользоваться офисной техникой, нейросеть во время тестирования ничего не даст.

При этом если сотрудник составит договор с помощью ИИ – это плюс, потому что сможет делать это в два раза быстрее, чем вручную, резюмировал специалист.

