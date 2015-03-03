Предпоследняя книга из цикла о Фандорине выйдет весной

Борис Акунин. Фото: ТАСС

Этой весной в продаже появится предпоследняя книга из "фандоринской серии" Бориса Акунина. В нее войдут три детективных повести, объединенные, по словам автора, "стихией воды".

"Действие новой книги происходит раньше, чем Фандорин попал в Черный Город (так называется предыдущая книга о Фандорине). Так что Эраст Петрович все тот же, каким его знают читатели. Очень следящий за собой, немножко чопорный и - по понятиям ХХ века - уже несколько старомодный. Но очень, очень красивый и чрезвычайно опасный для злодеев", - рассказал ТАСС Борис Акунин.

Злодеев в книге будет трое - сборник состоит из трех повестей, объединенных стихией воды. Автор уточнил, что по жанру это технократический детектив, "потому что начинается технократический век". Первая повесть, которая и дала название всему сборнику, называется "Планета Вода".

"Вторая повесть "Парус одинокий" совсем другая. Ее жанр - "ностальгический детектив". Фандорин отправляется в глухую Заволжскую губернию, знакомую моим читателям по циклу о сестре Пелагии. Встречаться со своим прошлым. Ну а третья повесть, самая маленькая, называется "Куда ж нам плыть?". Действие происходит в Польше в самый последний день 1912 года. Жанр - "идиотический детектив". Почему - узнаете, когда прочтете. Теперь остается написать еще одну книгу, и серия об Эрасте Фандорине будет завершена. Самому не верится", - сообщил Акунин.