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Наземный транспорт

01 декабря 2014, 21:26

В столицу прибыл для испытаний трамвай повышенной вместимости "Витязь"

общественный транспорт наземный транспорт трамваи Тверской вагоностроительный завод

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Трехсекционный низкопольный трамвай повышенной вместимости 71-931 "Витязь" поступил в депо имени Баумана для тестовых испытаний, сообщает пресс-служба компании-производителя "Транспортные системы".

После различных проверок в течение нескольких месяцев трамвай поступит в серийное производство.

Для нового вагона разработаны уникальные эластичные поворотные тележки, которые позволили оставить максимально широкий проход в салоне. Благодаря этому трамвай вмещает до 320 человек.

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Вагон оснащен шестью дверями, что позволит пассажирам входить и выходить быстрее. Все дверные проемы оборудованы тепловыми завесами, которые сохраняют микроклимат в салоне, а также кнопками адресного открытия дверей. В вагоне предусмотрено три раздельные системы кондиционирования - одна в кабине и две в пассажирском салоне.

Новый трамвай отличает низкая цена, благодаря тому что модель построена с использованием более чем 80 процентов российских компонентов и материалов.

Модель построена на Тверском вагоностроительном заводе.

На ВДНХ открылась выставка "ЭкспоСитиТранс-2014"

Напомним, власти Москвы уже закупили 120 низкопольных трамваев нового поколения. 70 из них поставят на рельсы до конца этого года, остальные будут введены в эксплуатацию в 2015 году. Сейчас они курсируют на трех маршрутах: №6 от Братцево до станции метро "Войковская", №15 и №30 от улицы Таллинская до "Войковской".

Также в конце октября на выставке общественного транспорта "ЭкспоСитиТранс-2014" представили инновационный низкопольный трамвай R1 (Russia One), разработанный ОКБ "Атом" и "УралТрансМаш".

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