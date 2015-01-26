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Москва 24

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Общество

26 января 2015, 14:31

Университетские кампусы могут появиться в Новой Москве

образование Новая Москва проекты новые территории стройкомплекс Москвы Владимир Жидкин МИСиС Михаил Берулава университетские кампусы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Новая Москва располагает территориями для строительства университетских кампусов. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что появление в ТиНАО студенческих городков помогло бы развитию Новой Москвы. Конкретные площадки, по словам Жидкина, нужно подбирать индивидуально.

"Что касается самой возможности строительства вузовских кампусов на новых территориях Москвы, я – только за, потому что считаю, что потенциальные возможности для этого есть. Сколько и где можно построить – это надо продумывать и просчитывать отдельно. Такие кампусы могут стать дополнительными точками роста для новых территорий, дать мощный импульс для Новой Москвы", – добавил руководитель департамента.

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Напомним, ранее с предложением строить кампусы в Новой Москве выступили депутаты Госдумы. Парламентарии предложили вузам отдавать собственность в центре города в обмен на новые здания, которые построят за счет бюджета. Письмо с проектом направит в правительство города зампред комитета Госдумы по образованию Михаила Берулава.

По его словам, корпуса и социально-бытовая инфраструктура многих столичных вузов разбросаны по всему городу, а это создает неудобства для студентов. Большая часть из них тратит на дорогу по 2-3 часа в день. "У вузов появятся современные комплексы с единой инфраструктурой, как в лучших университетах Европы, США и Юго-Восточной Азии. Город в свою очередь получит в собственность площади в центре", – резюмировал Михаил Берулава.

До 2019 года в Коммунарке построят образовательный кластер на базе Национального исследовательского технологического университета МИСиС. Общая площадь застройки составит 400 тысячи квадратных метров. В соответствии с проектом, который разработан специалистами вуза, в состав образовательного кластера войдут учебные корпуса, общежития, жилые дома для преподавателей и социальные объекты.

Сюжет: Новости Города Доверия

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