Московских священников обучат языку жестов для исповедования глухих прихожан

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В Москве запустили курсы по обучению священнослужителей языку жестов. РПЦ также выпустила пособие-разговорник, который поможет не только вести литургии для глухонемых прихожан, но также исповедовать и проводить с ними беседы. Об этом m24.ru рассказала руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отделе по благотворительности Церкви Вероника Леонтьева. Пособие по общению с глухими прихожанами доступно также в формате видеоуроков. А в одном из приходов на территории ТиНАО проходят службы для слепоглухих людей.

"Книга-пособие называется "100 фраз на русском жестовом языке: разговорник для священнослужителей". Это не учебник по жестовому языку, мы не ставили такой цели. Пособие рассчитано на тех, кто уже на некотором уровне владеет языком жестов. Книга поможет таким священникам ближе познакомиться с глухим человеком, побеседовать с ним о вере, выяснить, что его волнует, исповедовать", – рассказала Леонтьева.

Она отметила также, что на территории Москвы службы с сурдопереводом проходят в Новокосино и на подворье Симонова монастыря. При этом священникам не обязательно постигать науку сурдоперевода по самоучителю – на базе храма Всех святых в земле Российской просиявших в Новокосино для них проходят специальные курсы. Посещать занятия бесплатно могут также добровольцы из мирян. А на территории ТиНАО в Пучково священники организуют службы даже для слепоглухих прихожан.

"В таком случае используется метод "рука в руку". Человек протягивает свою ладонь, а переводчик, используя специальную методику тифлосурдоперевода, по буквам "пишет" на ладони рассказ о том, что происходит. Как правило, священник ведет службу, а слепоглухим прихожанам помогают добровольцы, которых мы обучаем", – пояснила Леонтьева.

Помимо этого, в Москве разработали интерактивную карту всех храмов и приходов России, где ведется работа с глухими и глухонемыми. Она доступна на сайте координационного центра по работе с глухими и слепоглухими при РПЦ.

Ранее в России службы для глухих и слабослышащих не были распространены. Некоторые попытки предпринимались до революции, однако тогда были переведены на русский жестовый язык лишь несколько молитв. О том, чтобы вести таким образом целые литургии, речи не было. В 1990-е годы практика возобновилась и начала активно развиваться. Священнослужители уже не просто учили язык жестов, но и также адаптировали его для своих проповедей, изобретали новые движения рук, которые точнее передавали смысл того или иного православного слова. Сегодня в стране насчитывается порядка 50 общин, в которых литургии проводятся с использованием жестового языка. Священники сами проводят такие службы, либо их слова дублируют православные сурдопереводчики. В Москве такие службы проходят на Патриаршем подворье храма Тихвинской иконы Божьей матери Симонова монастыря, в храме святых Космы и Диамина в Шубине, в храме Всех святых в земле Российской просиявших в Новокосино, а также в доме слепоглухих в Пучково на территории ТиНАО.





Председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев считает, что смысл христианского учения не исказится, если будет донесен жестами вместо слов. "Эта инициатива миссионерская и просветительная. Церковные тексты являются каноническими, однако на протяжении двух тысяч лет христианства и тысячи лет православия, они претерпевали некоторые изменения. И перевод на язык жестов – очередное новшество, необходимое для того, чтобы позволить отдельным категориям людей глубже познать веру", – заявил он.

Директор центра образования глухих и жестового языка имени Зайцевой Анна Комарова отмечает, что с переводом церковных текстов на жестовый язык не возникнет проблем.

"Эта система отличается от всех остальных языков лишь тем, что вместо звуков использует жесты. В остальном, тут все точно так же. Переводчик, обладающий должной квалификацией, может не просто пересказать общую суть церковных текстов, но также передать все языковые оттенки и нюансы, сохранить стилистику", – пояснила она.

Овладеть жестовым языком на базовом уровне можно достаточно быстро, добавляет эксперт. "Здесь, как и в случае с любым другим языком, все зависит от двух факторов: способностей человека к обучению и уровня владения. Скажем, изъясняться на базовом, бытовом уровне можно научиться за три месяца. Однако для священников необходим более длительный и интенсивный курс. Совершенствовать же владение языком можно всю жизнь", – сказала Комарова.

Отметим, что в Москве могут появиться информационные таблички "Глухие пешеходы". Сейчас готовятся поправки, которые закрепят этот знак в ПДД и в нормативах ГОСТ. Помимо этого, в рамках создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, за прошедший год в столице появились 5 знаков "Слепые пешеходы", 45 знаков "Инвалиды" и 4 знака "Кроме инвалидов". А 30 светофоров были оборудованы новыми звуко-вибрационными модулями.