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Общество

03 июля 2014, 14:42

Форму для учеников будут продавать в школах

образование магазин Светлана Журова школьная форма Виктор Евтюхов

Фото: ИТАР-ТАСС

Магазины школьной формы предлагают разместить непосредственно в учебных заведениях. О существовании подобной инициативы в ходе пресс-конференции рассказала депутат Госдумы России Светлана Журова.

"В будущем может быть проработан вариант с производителями одежды для учеников, чтобы они открывали свои магазины при школах. Чтобы в случае, если ученик вырастет за год или форма испортится, был бы вариант купить ее прямо в школе", - заявила Журова.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что в дальнейшем планируется привлечь учеников старших классов к разработке дизайна. "Мы создаем интернет-площадку, где каждый производитель сможет представить свою школьную форму. Таким образом, школы смогут работать напрямую. Ресурс будет запущен 1 августа", - добавил он.

Евтухов выразил надежду, что российские дизайнеры будут черпать идеи из отечественной культуры.

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"Необходимо подготовить письмо в Министерство образования, чтобы издать совместный документ - советы регионам. Должен быть определен порядок обеспечения школьной формой", - подчеркнул президент национального союза производителей школьной формы Евгений Томак.

Он отметил, что комплект из двух изделий (брюки и пиджак) в среднем стоит 3-3,5 тысячи рублей.

"В этом году для проверки закупили 30 изделий в Нижегородской области и Москве - 79 процентов не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. В этом году планируем закупить около тысячи комплектов. Производителям изделий, не соответствующих регламенту, будем рекомендовать убрать свой товар с магазинных полок до августа", - сообщил Томак.

Напомним, введение единой школьной формы в России отложено как минимум до 2015 года. Это связано с тем, что пока не утвержден дизайн формы.

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