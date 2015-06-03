Рейтинг лучших российских вузов возглавил МГУ

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Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило рейтинг 100 лучших российских вузов, сообщает сайт "Комсомольской Правды".

Первые пять мест в топ-100 заняли ведущие университеты столицы: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский физико-технологический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

На шестом месте в рейтинге находится Санкт-Петербургский государственный университет.

"Москва гид": Журфак МГУ

"Уже третий год подряд топ-20 лучших вузов остается практически без изменений, – заявил исполнительный директор направления "Рейтинги вузов" RAEX Алексей Ходырев. – Лидеры – одиннадцать столичных вузов, Санкт-Петербургские государственный и политехнический университеты, два вуза Томска, два вуза Новосибирска и три федеральных университета – Уральский, Сибирский и Казанский".

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало также рейтинг 200 школ, чьи выпускники имеют больше всего шансов поступить в престижные университеты. В основе оценки учебных заведений лежало количество поступивших в вузы выпускников.

Почти половина из топ-200 средних образовательных учреждений находится в столице.

Отметим, что в этом году МГУ вошел в пятерку лучших университетов Европы, по версии аналитиков в компании Thomson Reuters за 2010–2014 годы. А в мировом рейтинге университет оказался на 52 месте.